Российская звезда волейбола помогла турецкому клубу выиграть Лигу чемпионов

В Стамбуле завершился финальный матч женской волейбольной Лиги чемпионов. В решающей встрече турецкий «Вакыфбанк» в драматичном противостоянии переиграл другой стамбульский клуб — «Эджзаджибаши». Счёт встречи — 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18)

Российская волейболистка Марина Маркова внесла огромный вклад в победу, записав на свой счёт 26 очков. Самым результативным игроком матча стала легендарная сербка Тияна Бошкович, набравшая 33 очка.

Марина Маркова.

Маркова дважды выигрывала чемпионат Турции и побеждала в Кубке страны.

Третье место в ЛЧ занял итальянский «Чонельяно», победивший в матче за бронзу другой итальянский клуб «Скандиччи» 3:0.

«Вакыфбанк» завоевал главный европейский трофей в седьмой раз в истории. Рекорд принадлежит московскому «Динамо» — 11 побед.

Ранее Life.ru сообщал, что московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу и завоевало золотые медали. Встреча в столице завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:13), а серия до трёх побед закончилась сухой победой бело-голубых — 3-0.