«Недопустимо»: Премьер Финляндии отчитал Зеленского из-за украинских дронов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сделал замечание Владимиру Зеленскому из-за украинского дрона, нарушившего воздушную границу. Во время разговора с украинским главарём он заявил, что Финляндия продолжает поддерживать Украину, но закрывать глаза на нарушения своей территории не будет.

«Недопустимо, что нарушается воздушное пространство Финляндии, и что в него «забредают» дроны», — приводит слова Орпо телерадиовещатель Yle.

Политик заявил, что правительство держит ситуацию под контролем и система защиты воздушного пространства Финляндии надёжно прикрыта от любых дронов. Он также выразил мнение, что в будущем Украина станет действовать аккуратнее и приложит усилия, чтобы беспилотники не залетали на финскую территорию.

Напомним, ранее неоднократно фиксировались случаи появления БПЛА непосредственно над Финляндией и в её воздушном пространстве. Так, например, Финляндия заметила неопознанный беспилотник в своём воздушном пространстве 3 мая. Модель и происхождение дрона не установлены. Об инциденте сообщило Министерство обороны республики.

Финская активистка Салли Райски отмечала, что падение украинских дронов вызвало шок у местных жителей. По её словам, власти уверяют граждан, что всё под контролем, но при этом насаждают в обществе мысль о необходимости дальнейшей поддержки Киева.