Власти Финляндии и её президент Александр Стубб своими действиями подвергли республику риску прямого военного столкновения с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Мы якобы защищаем Скандинавские страны от ранее не существовавшей угрозы. Россия не представляла бы для нас угрозы даже сейчас, если бы не действия президента Финляндии Александра Стубба и военное сотрудничество с США на нашей территории», — высказался он.

По словам профессора, Хельсинки приняли «худшие решения из всех возможных». Ранее, в четверг, финское Министерство обороны сообщило, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в «ситуациях, связанных с обороной».

Инициатива была озвучена ещё в начале прошлого месяца главой военного ведомства Антти Хяккяненом. Впрочем, на минувшей неделе местные власти опубликовали доклад, где заверили, что республика не будет размещать оружие массового поражения в мирное время и не собирается становиться ядерной державой.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение: если Финляндия примет решение о ввозе и хранении ядерного оружия на своей территории, то автоматически станет целью для Российской армии. Он заявил, что такой выбор финской стороны превратит её в мишень для российского стратегического наступательного вооружения.