Дрон-камикадзе атаковал предприятие в Брянской области, пострадал мирный житель

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об ВСУ атаке на Погарский район. Информация появилась в его официальном телеграм-канале. По словам главы региона, удар пришёлся по посёлку Мирские. Военные формирования Украины применили для нападения дрон-камикадзе, пострадал мирный жителью

«ВСУ с помощью дрона – камикадзе атаковали посёлок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия», — говорится в сообщении Богомаза.

Пострадавшего мужчину оперативно госпитализировали. В медицинском учреждении ему сейчас оказывают весь комплекс необходимой помощи.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Также задействованы оперативные группы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.