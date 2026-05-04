Захарова заподозрила биполярное расстройство у американских чиновников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье, опубликованной в «Ведомостях», выступила с резкой критикой Вашингтона. Поводом стала ситуация с принудительным наделением американским гражданством детей сотрудников российских дипмиссий, родившихся на территории США.

По словам дипломата, это происходит именно сейчас, когда Москва и Вашингтон пытаются договариваться об устранении взаимных «раздражителей». Такое поведение Госдепартамента Захарова назвала «симптоматичным» и близким к биполярному расстройству.

При этом Белый дом, по её словам, ведёт беспрецедентную антииммиграционную кампанию, депортируя тех, кто годами ждал гражданства. А детей дипломатов, которые по американским же законам не должны его получать, заставляют становиться американцами. Захарова напомнила, что Верховный суд США ещё в 1898 году подтвердил это правило.

Игнорирование собственных правовых норм, по мнению представителя МИД, даёт однозначную характеристику нынешним действиям внешнеполитического ведомства. Россия настаивает на диалоге, но американская «переменчивость» ставит его под сомнение.

Ранее Захарова заявила, что Москва продолжает взаимодействовать с Вашингтоном, но делает это без иллюзий и исходя исключительно из реальных действий американской стороны. По её словам, российская дипломатия сохраняет ранее сформулированные оценки шагов США и строит диалог, исходя из прагматичных интересов и трезвого анализа происходящего.