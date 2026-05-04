Суд назначил реальные сроки фигуранткам дела о пожаре с 9 жертвами в Подмосковье

Московский областной суд вынес решение по делу о пожаре в деревне Падиково Истринского городского округа. Ночью 23 мая 2024 года в частном доме заживо сгорели девять мигрантов. Теперь организаторы их проживания получили реальные сроки.

Трагедия произошла из-за электроплиты. На ней готовили пищу, но не выключили. Посуда загорелась, и пламя быстро охватило жилые комнаты. Все погибшие работали комплектовщиками на складе.

Следствие установило, что персонал нанимала фирма-посредник. Три её сотрудницы – директор и два менеджера по трудоустройству – поручили своему знакомому из Узбекистана подыскать для рабочих жильё. Тот нашёл частный дом в СНТ и договорился с хозяйкой. Женщина за 100 тысяч рублей стала сдавать мигрантам комнаты без оформления и без проверки документов. По данным следствия, в разное время в коттедже проживали как минимум 29 человек.

На скамье подсудимых оказались четыре женщины. Трём сотрудницам фирмы-посредника вменили организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Хозяйке дома – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть девяти человек.

Изначально районный суд дал трём сотрудницам от 3 до 3,5 года условно. Хозяйке – 4,5 года реально, но с отсрочкой до 14-летия её маленького ребёнка.

Однако Мособлсуд не согласился с таким подходом — да, женщины активно сотрудничали со следствием, раскаивались и участвовали в благотворительности. Но их поступки привели к тяжким последствиям – гибели большого количества людей. Судьи сочли, что условное наказание недопустимо.

Троим фигуранткам снизили сроки до 2 лет лишения свободы, но заменили условное наказание реальным. Отправиться в колонию суд обязал двоих менеджеров и директора. Отбывать приговор будут все трое. Отсрочку – как и в случае с хозяйкой дома – получила лишь одна из них, у которой есть малолетний ребёнок. Приговор владелице коттеджа оставили без изменений, передаёт сайт MK.ru.

Ранее Life.ru писал, что после пожара в селе Кучерово Красноярского края возбудили уголовное дело о халатности. Тогда сгорели дома, в которых проживали 42 человека.