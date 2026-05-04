3 мая, 23:15

Ехал к алтарю, а попал в морг: Мотоциклисты застрелили жениха по дороге на свадьбу

Обложка © X / Bhadohi Wallah

В Индии неизвестные расстреляли жениха прямо во время свадебной процессии. Двое мотоциклистов в масках догнали автомобиль 27-летнего Азада Бинда и открыли огонь. Молодой человек ехал на собственную свадьбу, но торжество превратилось в траур. Об этом сообщает портал NDTV.

Инцидент случился в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Двое неизвестных в масках и на мотоциклах напали, когда свадебный кортеж двигался к месту празднования. Злоумышленники сделали несколько выстрелов — затем скрылись с места происшествия. Пуля пробила лобовое стекло и попала в мужчину.

Родственники срочно доставили раненого в больницу, но врачи не смогли его спасти. Мотивы убийства пока не установлены. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

В Индии семья с детьми насмерть отравилась арбузом с местного рынка

Ранее в индийском штате Керала слон устроил погром на храмовом празднике. Животное вырвалось из цепей и затоптало насмерть мужчину. Во время нападения слон раскидывал автомобили и скутеры. Хаос продолжался около двух часов. Животное в итоге усыпили транквилизаторами и привязали к дереву возле храма.

Лия Мурадьян
