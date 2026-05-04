Появились фото с перевернувшимся на Москве-реке катером

Появились фото с места происшествия на Москве-реке, где перевернулся катер с пассажирами на борту. Инцидент произошёл в районе Красногорска. Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места ЧП. Сейчас ведомство выясняет причины случившегося, специалисты проводят проверку.









«По результатам проверки и при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

В администрации городского округа Красногорск уточнили детали. Сразу после инцидента на место прибыли экипажи экстренной оперативной службы. К работе подключились спасатели на воде. Также приехали три бригады комплексной службы медицинской помощи и сотрудники полиции.

Напомним, катер с 12 людьми на борту перевернулся на Москве-реке недалеко от Красногорска. В воде оказались семь детей и пять взрослых. Все пассажиры были в спасательных жилетах. Погибших нет.