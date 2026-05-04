3 мая, 23:00

В Ростове-на-Дону ищут запустивших фейерверк при угрозе БПЛА

Полицейские Ростова-на-Дону проводят проверку по факту запуска пиротехнических изделий в период действия режима беспилотной опасности. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Поводом для проверки послужила публикация в интернете. Инцидент, по данным очевидцев, произошёл в районе пересечения улиц Суворова и Журавлёва.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена публикация, содержащая информацию о запуске пиротехнических изделий в период действующего режима беспилотной опасности на территории города Ростова-на-Дону», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что устанавливаются личности граждан, причастных к нарушению запрета на запуск фейерверков. Также полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пассажирка такси погибла при взрыве газового баллона в Ростове-на-Дону

Ранее Life.ru писал, что трое ростовчан получили длительные тюремные сроки за теракт на железной дороге. 1 сентября 2023 года они приобрели автомобильное топливо, в ночное время прибыли на железнодорожные пути и подожгли релейный шкаф. Задания диверсанты получали от куратора. Южный окружной военный суд приговорил их к срокам от 10,5 до 20 лет лишения свободы.

