В Ростове-на-Дону ищут запустивших фейерверк при угрозе БПЛА

Полицейские Ростова-на-Дону проводят проверку по факту запуска пиротехнических изделий в период действия режима беспилотной опасности. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Поводом для проверки послужила публикация в интернете. Инцидент, по данным очевидцев, произошёл в районе пересечения улиц Суворова и Журавлёва.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена публикация, содержащая информацию о запуске пиротехнических изделий в период действующего режима беспилотной опасности на территории города Ростова-на-Дону», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что устанавливаются личности граждан, причастных к нарушению запрета на запуск фейерверков. Также полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

