Китайские пользователи восхитились жестом Путина с зонтом для Голиковой

Кадры с участием президента РФ Владимира Путина и вице-премьера Татьяны Голиковой набрали вирусную популярность в китайских социальных сетях. Пользователи обсуждают галантный поступок российского лидера, который защитил коллегу от мокрого снега своим зонтиком.

Поведение российского президента вызвало волну одобрительных комментариев. Пользователи отмечают джентльменский жест главы государства.

«Даже Путин держит зонтик для девушек, какие у тебя, обычного парня, основания этого не делать?» — пишут комментаторы.

Другие пользователи называют президента хорошим лидером. В комментариях Путина также назвали самым харизматичным президентом в мире.

Как сообщал Life.ru, всё произошло во время визита Владимира Путина в Национальный медицинский исследовательский центр имени Пирогова в Москве. В тот день шёл мокрый снег. Президент укрывал Татьяну Голикову от осадков.