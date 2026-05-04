3 мая, 23:41

Экс-мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Джулиани попал в больницу в тяжёлом состоянии

Рудольф Джулиани. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу. 81-летний политик находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил в воскресенье его представитель Тед Гудман. Медики оценивают состояние пациента как критическое, но стабильное.

«Мэр Руди Джулиани в настоящее время находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии», — говорится в сообщении.

Представитель Джулиани не назвал причину госпитализации. Информация о диагнозе пока не раскрывается.

Рудольф (Руди) Джулиани занимал пост мэра Нью-Йорка в 1994-2001 годах. С 2017 по 2021 год он был советником Трампа по кибербезопасности.

В прошлом году Джулиани уже оказывался в больнице. Тогда политик попал в ДТП в штате Нью-Гэмпшир. В его автомобиль въехали сзади на высокой скорости. Экс-чиновника доставили в ближайший травмпункт. Врачи диагностировали повреждение грудных позвонков — несколько порезов и ушибов — а также травмы левой руки и нижней части ноги.

Лия Мурадьян
