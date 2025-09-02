Трамп наградит попавшего в ДТП экс-мэра Джулиани Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп объявил, что бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Рудольф Джулиани получит Президентскую медаль Свободы. Это высшая гражданская награда в стране. Глава Белого дома сообщил об этом на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить, что Руди Джулиани получит Президентскую медаль Свободы, высшую гражданскую награду нашей страны. Подробности о времени и месте будут сообщены позже», — отметил Трамп.