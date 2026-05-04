Прямые рейсы из Москвы в Малайзию отложили из-за войны на Ближнем Востоке

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией не будет запущено в ближайшее время. Как заявил газете «Известия» посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай, планы пришлось скорректировать из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«С учётом нынешней ситуации на Ближнем Востоке и того, к чему всё идет, в частности проблем с топливом и всего остального, я думаю, что даты будут перенесены», – сказал дипломат.

Предполагалось, что рейсы из Москвы в Малайзию будет выполнять авиакомпания Red Wings. При этом посол не исключил, что к проекту могут подключиться и местные перевозчики. Пока же переговоры между авиакомпаниями продолжаются – на повестке исключительно коммерческие вопросы. Политический уровень, по словам дипломата, полностью улажен.

Россия и Малайзия активно обсуждали открытие прямого авиасообщения с 2023 года на фоне растущего турпотока. В 2025 году Малайзию посетили 35 тысяч российских туристов – это на 40% больше, чем годом ранее. В случае запуска рейсов местные власти рассчитывали увеличить этот показатель до 50 тысяч человек в год.

Приоритетным направлением для малазийской стороны был остров Лангкави – популярный у российских туристов архипелаг из 99 островов с развитой инфраструктурой, зоной дьюти-фри и статусом наследия ЮНЕСКО. В перспективе также рассматривались рейсы из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Хабаровска и Владивостока.

Ранее Life.ru писал, что Кувейт в конце апреля впервые за 55 суток открыл своё воздушное пространство для гражданской авиации. Небо над страной было закрыто с 28 февраля из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана. Кувейт оставался единственным государством Ближнего Востока, чьё воздушное пространство было закрыто до последнего времени.