Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
23 апреля, 21:25

Кувейт впервые за 55 суток открыл небо для гражданской авиации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Кувейт принял решение открыть своё воздушное пространство для гражданской авиации впервые за последние почти 55 суток. Разрешение касается пассажирских самолётов, следующих в местные аэропорты. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

При этом все полёты должны быть предварительно согласованы с управлением гражданской авиации Кувейта. Источник подчеркнул, что ни один рейс не может войти в воздушное пространство страны без такого одобрения.

Напомним, небо над Кувейтом было закрыто для гражданской авиации в первой половине дня 28 февраля. Причиной стало начало военной операции Соединённых Штатов и Израиля против Ирана. До сегодняшнего дня Кувейт оставался единственным государством на Ближнем Востоке, чьё воздушное пространство не было открыто полностью или хотя бы частично.

Долгожданный просвет: Власти Ирана впервые с конца февраля открыли небо на востоке

Ранее сообщалось, что Иран смог сохранить значительный военный потенциал, несмотря на американо-израильские удары. По данным СМИ, реальные возможности Исламской Республики существенно превышают те, о которых публично заявляет Белый дом. Так, на момент объявления режима прекращения огня Иран сохранял около половины запаса баллистических ракет и пусковых установок, а порядка 60% часть военно-морских сил, несмотря на убеждения президента Дональда Трампа в «уничтожении» флота, оставались в строю.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Кувейт
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar