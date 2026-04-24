Кувейт впервые за 55 суток открыл небо для гражданской авиации

Кувейт принял решение открыть своё воздушное пространство для гражданской авиации впервые за последние почти 55 суток. Разрешение касается пассажирских самолётов, следующих в местные аэропорты. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

При этом все полёты должны быть предварительно согласованы с управлением гражданской авиации Кувейта. Источник подчеркнул, что ни один рейс не может войти в воздушное пространство страны без такого одобрения.

Напомним, небо над Кувейтом было закрыто для гражданской авиации в первой половине дня 28 февраля. Причиной стало начало военной операции Соединённых Штатов и Израиля против Ирана. До сегодняшнего дня Кувейт оставался единственным государством на Ближнем Востоке, чьё воздушное пространство не было открыто полностью или хотя бы частично.

Ранее сообщалось, что Иран смог сохранить значительный военный потенциал, несмотря на американо-израильские удары. По данным СМИ, реальные возможности Исламской Республики существенно превышают те, о которых публично заявляет Белый дом. Так, на момент объявления режима прекращения огня Иран сохранял около половины запаса баллистических ракет и пусковых установок, а порядка 60% часть военно-морских сил, несмотря на убеждения президента Дональда Трампа в «уничтожении» флота, оставались в строю.