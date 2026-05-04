Роковой разворот над водой: 20 лет назад под Сочи потерпел крушение Airbus A320 авиакомпании Armavia
Разбившийся самолёт Airbus A320 за 3 дня до катастрофы. Обложка © wikimedia / Геннадий Миско
3 мая 2006 года в Чёрном море у побережья Сочи разбился пассажирский Airbus A320 армянской авиакомпании Armavia, выполнявший рейс из Еревана. На борту находились 113 человек — 105 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто не выжил.
Самолёт заходил на посадку в сложных погодных условиях. Из-за низкой облачности диспетчеры дали команду уйти на второй круг. Спустя несколько минут лайнер пропал с радаров, а позже в море обнаружили обломки и тела погибших.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) по итогам расследования пришёл к выводу, что катастрофа произошла из-за ошибок экипажа. Согласно официальной версии, пилоты потеряли пространственную ориентацию ночью при выполнении манёвра и допустили столкновение с водой.
Крушение A320 Armavia стало одной из крупнейших авиакатастроф в истории региона и вызвало широкий резонанс в России и Армении. Память погибших ежегодно чтят 3 мая.
