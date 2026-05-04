Россиянам объяснили, в каких случаях можно не платить за капремонт

Если дом признан аварийным и подлежит сносу, взносы за капитальный ремонт платить не нужно. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

Второй причиной не платить взносы за капремонт парламентарий назвал решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Это правило действует, если процедура затрагивает абсолютно все жилые помещения в здании.

Существует и третье, более редкое условие. Оно применимо к домам, не включённым в региональную программу капремонта. Как пояснил депутат, подобное исключение встречается, например, в отношении объектов культурного наследия, чье восстановление финансируют из альтернативных источников.

В разговоре с РИА «Новости» подчеркнул, что во всех остальных стандартных ситуациях ежемесячные отчисления остаются обязательными для владельцев квартир. Никаких других лазеек нормативная база не предусматривает.

