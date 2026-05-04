Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 01:31

Собянин: Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 мая уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении градоначальника, опубликованном в мессенджере «Макс» в 04:27 мск.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее мэр сообщил о попадании БПЛА в дом на Мосфильмовской улице в Москве. В результате инцидента никто не пострадал.

Появилось видео последствий попадания БПЛА в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице»
Появилось видео последствий попадания БПЛА в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице»

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar