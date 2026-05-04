Собянин: Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 мая уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении градоначальника, опубликованном в мессенджере «Макс» в 04:27 мск.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.