Собянин: Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 мая уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении градоначальника, опубликованном в мессенджере «Макс» в 04:27 мск.
Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее мэр сообщил о попадании БПЛА в дом на Мосфильмовской улице в Москве. В результате инцидента никто не пострадал.
