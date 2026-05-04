Командование отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» вместо помощи сделало финансовое предложение погибающим украинским военным. Солдаты терпят поражение в селе Лесное под Гуляйполем (Запорожская область). Им предложили выкупить возможность покинуть линию фронта. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Погибающим в Лесном под Гуляйполем боевикам «Скалы» командиры предложили выкупить свободу и возможность уйти с передовой», — приводит комментарий источника ТАСС.

По данным силовиков, стоимость так называемой демобилизации достигает нескольких десятков тысяч долларов. Те, кто ещё жив и планирует выбраться в тыл, сейчас занимаются поиском денег, добавили силовики.

425-й отдельный штурмовой полк «Скала» — это элитное подразделение Сухопутных войск ВСУ, созданное в 2022 году и фактически выполняющее роль личной гвардии главкома Сырского. Формирование используют для решения политических задач, бросая в самоубийственные лобовые атаки колоннами без должного прикрытия. Как следствие — потери доходят до 50% личного состава за одну операцию, а мобилизацию туда сами военнослужащие называют «билетом в один конец». Дисциплина держится на насилии: зафиксированы случаи гибели новобранцев от болезней ещё в учебных центрах, а выживших заставляют идти вперёд под дулами заградотрядов. При этом для публики всё подаётся как «успешные прорывы» и освобождение населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что украинские войска понесли серьёзные потери в боях за Воздвижевку рядом с Гуляйполем Запорожской области. Российские военные разбили позиции 210-го полка и подразделения «Шквал».