Украинские войска понесли серьёзные потери в боях за Воздвижевку рядом с Гуляйполем Запорожской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах. Речь идёт о подразделениях 210-го отдельного штурмового полка и полка «Шквал». ВСУшники пытались удержать позиции, но столкнулись с мощным сопротивлением.

«В попытках удержать Воздвижевку противник понёс колоссальные потери», — приводит комментарий источника ТАСС.

Представители силовых структур добавили, что ВС РФ наносили интенсивные удары авиабомбами ФАБ и дронами «Герань». В итоге российские военные разбили позиции 210-го полка и подразделения «Шквал».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска перебрасывают серьёзные силы для контратак. Речь о стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. По его словам, противник видит растущие угрозы на этом направлении и пытается усилить группировку.