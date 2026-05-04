«Нет денег на дроны и ИИ»: Британский генерал рассказал о плачевном состоянии армии

У Великобритании нет средств для закупки новых вооружений вплоть до 2030 года. Такое заявление сделал экс-глава объединённого командования ВС Британии Ричард Бэрронс. Соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства дал интервью изданию Times.

«Британские вооружённые силы могут лишь думать о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года», — пишет издание.

Бэрронс пояснил, что недостаток инвестиций истощает промышленную базу. Оборонные компании вынуждены переносить производство за границу. По данным газеты, у армии едва хватает денег на танки, вертолёты и артиллерию. А вот на барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе или средства с поддержкой искусственного интеллекта средств уже не остаётся.

