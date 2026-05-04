Бойцы ВСУ на передовой в Запорожской области просят лишить их жизни из-за отсутствия снабжения. Это стало известно из радиоперехвата записи переговоров.

На аудио мужчина сообщает руководству, что личный состав находится в критическом положении. Сослуживцы умоляют «обнулить» их, поскольку страдают от истощения.

«Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы», — приводит РИА «Новости» слова солдата. Из разговора следует, что подразделение пытается делить крохи провизии, но еды катастрофически не хватает на всех.

Военный обращается к командиру с позывным Азот, описывая безвыходную ситуацию. Находящиеся на точке ВСУшники не видят иного выхода, кроме как просить товарищей о смертельном выстреле.

В ответ офицер признаёт: снабжение действительно парализовано. Он поясняет, что в данный момент не удается задействовать дроны для отправки посылок с продовольствием на передовую.

Кроме того, Азот уточнил, что некоторые позиции остаются без пищи и питья уже в течение пяти суток. Командир не дал подчинённым никаких гарантий скорого решения вопроса, лишь констатировал бедственное положение с техникой.

Ранее в прессе появились сообщения о серьёзных перебоях в снабжении украинских военных на передовой. Отмечалось, что военнослужащие некоторых подразделений неделями оставались без пищи, воды и медикаментов. Огласку ситуация получила после публикаций родственников, продемонстрировавших снимки истощённых бойцов. Близкие военных рассказывали, что те пытались связаться с командованием, но ответа не получали.