МИД: Запад строит новый «железный занавес» в отношениях с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien
Страны Запада активно возводят новый «железный занавес» с Российской Федерацией. Такое заявление сделал посол по особым поручениям российского МИД Артём Булатов. Дипломат обвинил западные государства в намеренном разрыве связей, которые формировались веками.
«Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый «железный занавес», пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями», — приводит слова посла РИА «Новости».
Булатов подчеркнул, что ситуация в Балтийском регионе отражает общую геополитическую обстановку в Европе. ЕС и НАТО взяли курс на конфронтацию с Россией. Это и определяет текущее положение дел.
По словам посла, стараниями бывших партнёров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия. Речь идёт о Совете государств Балтийского моря и Совете Баренцева/Евроарктического региона. После выхода России из этих структур, который посол назвал неизбежным в текущих условиях, их деятельность потеряла смысл. Сейчас эти организации служат второсортным инструментом антироссийской политики НАТО и Евросоюза.
Ранее Булатов рассказывал, что Россия изучает вариант сопровождения гражданского флота боевыми кораблями в Балтийском море. Власти налаживают оперативное взаимодействие судовладельцев с морскими ведомствами страны. Параллельно специалисты изучают способы физической защиты кораблей под российским флагом.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.