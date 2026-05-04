Приговор выжившему в смертельном дрейфе в Охотском море Пичугину вступил в силу

14 апреля суд признал Пичугина виновным по двум статьям: использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ), и нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трёх лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства .

Ранее Life.ru публиковал душераздирающие подробности трагедии, которые сам Пичугин раскрыл в интервью. По его словам, 15-летний племянник Илья, находившийся в лодке вместе с отцом и дядей, перед смертью постоянно просил пить и есть. Солёная вода разъедала кожу подростка, лицо покрылось язвами. Разбухший в морской воде горох и сухая лапша стали для него невыносимыми. Илья перестал принимать пищу и умер спустя месяц после поломки мотора. Вскоре не стало и его отца – родного брата Михаила. Рыдающий Сергей винил себя в случившемся. На десятые сутки после гибели сына Михаил заметил, что брат сидит на корме, запрокинув голову. Сначала он решил, что тот разглядывает что-то вдалеке, но брат уже был мёртв.