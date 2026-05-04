Российские силовые структуры сообщили ТАСС о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра. Он отвечал за участок фронта в Харьковской области, но несколько дней назад покинул командный пункт и перестал выходить на связь.

Сначала комбриг прибыл в лагерь подготовки новобранцев в районе Мерефы, но пробыл там менее трёх часов. Затем он срочно уехал на награждение пенсионера в город Новый Роздол Львовской области, после чего исчез.

Как сообщил собеседник агентства, «после этого он перестал выходить на связь».

Прежде силовики уже сообщали, что Шныр незаконно зарабатывает на коррупционных схемах. На фоне этого российские войска продолжают продвигаться в зоне ответственности его подразделения в Харьковской и Сумской областях.

Ранее Life.ru писал, что командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр продолжал находиться в Харькове вместо поездки в зону боевых действий, оборудовав командный пункт в подвале одного из учебных заведений.