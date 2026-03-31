Командира бригады ВСУ Шныра уличили в том, что он прячется в подвале в Харькове

Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр продолжает находиться в Харькове вместо поездки в зону боевых действий. По данным источников ТАСС, он оборудовал командный пункт подразделения в подвале одного из учебных заведений в городской застройке.

Собеседники агентства утверждают, что именно оттуда Шныр руководит действиями бригады.

На этом фоне также заявляется, что российские войска продолжают продвигаться в зоне ответственности его подразделения в Харьковской и Сумской областях.