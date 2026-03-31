Командира бригады ВСУ Шныра уличили в том, что он прячется в подвале в Харькове
ТАСС: командир бригады ВСУ Шныр находится в Харькове, а не на передовой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр продолжает находиться в Харькове вместо поездки в зону боевых действий. По данным источников ТАСС, он оборудовал командный пункт подразделения в подвале одного из учебных заведений в городской застройке.
Собеседники агентства утверждают, что именно оттуда Шныр руководит действиями бригады.
На этом фоне также заявляется, что российские войска продолжают продвигаться в зоне ответственности его подразделения в Харьковской и Сумской областях.
Ранее в Минобороны России сообщили о переходе под контроль российских военных населённого пункта Новоосиново в Харьковской области. А российские операторы дронов из группировки «Север» фиксируют катастрофическое положение противника на Харьковском направлении. Из-за перебитых путей снабжения украинские военные неделями сидят без еды и тепла.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.