Скучают по празднику: Эстонцы скупают туры на границу РФ, чтобы увидеть наш День Победы

Туристические компании Эстонии открыли продажу специальных туров на 9 Мая. Желающих отвезут в Нарву, чтобы с набережной можно было наблюдать за праздничными мероприятиями в соседнем Ивангороде Ленинградской области. Стоимость такой поездки начинается от 80 евро, выяснил SHOT.

В программу включили посещение памятных мест и просмотр российского концерта через границу. Представители турфирм поясняют: День Победы «прочно вошёл в гены» населения восточных регионов прибалтийской республики. Сейчас наблюдается высокий спрос на подобные выезды, аналогичные заявки поступают даже от граждан Латвии.

Организаторы подчёркивают, что тур будет совмещён с «мероприятиями, посвящёнными» Дню Европы, который официально отмечается в Эстонии 9 мая. Таким образом, коммерсанты пытаются соблюсти местный политический контекст, не игнорируя при этом интерес клиентов к российской дате.

Напомним, что официальное празднование 9 Мая в Эстонии под запретом. Тем не менее, это не мешает сотням людей ежегодно собираться у реки Нарва. Местные жители занимают места на берегу, чтобы через водную преграду увидеть торжество, проходящее в Ленобласти.