Ни выйти, ни войти: Жительницу Новосибирска заварили соседи в собственной квартире

Жительница Новосибирска оказалась заблокирована в собственной квартире из-за соседей: ей пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошёл 4 мая на улице Гоголя.

По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, вход в квартиру оказался намертво запаян — дверь заварили сваркой. После обращения женщины на место оперативно прибыли спасатели. Для вскрытия двери они использовали болгарку, срезав сварной шов.

После этого доступ в жильё был восстановлен. Пострадавшая, как уточняется, не получила травм. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

