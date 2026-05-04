Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 05:53

Ни выйти, ни войти: Жительницу Новосибирска заварили соседи в собственной квартире

В Новосибирске женщине заварили дверь квартиры её же соседи

В Новосибирске женщине заварили дверь квартиры её же соседи. Обложка © Telegram / СПАСАТЕЛИ МАСС

В Новосибирске женщине заварили дверь квартиры её же соседи. Обложка © Telegram / СПАСАТЕЛИ МАСС

Жительница Новосибирска оказалась заблокирована в собственной квартире из-за соседей: ей пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошёл 4 мая на улице Гоголя.

В Новосибирске женщине заварили дверь квартиры её же соседи. Видео © Telegram / СПАСАТЕЛИ МАСС

По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, вход в квартиру оказался намертво запаян — дверь заварили сваркой. После обращения женщины на место оперативно прибыли спасатели. Для вскрытия двери они использовали болгарку, срезав сварной шов.

После этого доступ в жильё был восстановлен. Пострадавшая, как уточняется, не получила травм. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

В Татарстане задержали мужчину, устроившего пальбу по соседям
В Татарстане задержали мужчину, устроившего пальбу по соседям

Ранее в Ленинградской области в коммунальной квартире обнаружили тело 65-летнего мужчины. На место вызвали полицию после того, как фельдшер скорой помощи зафиксировал смерть. При осмотре криминалисты заметили на теле следы побоев, включая ссадины и гематомы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar