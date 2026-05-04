Три украинских БПЛА ликвидированы над Ульяновской областью

Минувшей ночью в небе над Ульяновской областью зафиксировали активность противника. Силы противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали три летательных аппарата.

Глава региона Алексей Русских оперативно проинформировал общественность о результатах работы военных. По его словам, попытка атаки была пресечена дежурными средствами.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского, Николаевского и Павловского районов. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы», — уточнил чиновник.

В данный момент ситуация в пострадавших муниципальных образованиях находится под контролем властей. Опасности для местных жителей нет.

Сейчас на местах падения обломков продолжают действовать оперативные группы. Специалисты проводят осмотр территорий, чтобы убедиться в отсутствии рисков для гражданской инфраструктуры.

Напомним, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 4 мая 117 беспилотников над регионами России. БПЛА сбивали над Смоленской, Калужской, Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской, Рязанской областями, а также над Московским регионом.