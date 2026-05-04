Свинина стала доступнее: Россиянам рассказали, как изменились оптовые цены

Оптовая стоимость свинины в России демонстрирует заметное снижение. С 20 по 26 апреля средняя цена за килограмм полутуши второй категории составила 188 рублей. Это на 6% меньше показателей предыдущей недели и на 15% ниже значений аналогичного периода 2025 года, узнала газета «Известия».

Сильнее всего в годовом выражении подешевела грудинка — на 22%, до 195 рублей. Окорок и лопатка сбросили в цене 18% и 17% соответственно, опустившись до 232 и 230 рублей. Наименьшее падение зафиксировано у карбонада: продукт подешевел на 3%, до 285 рублей за кг.

Эксперты отмечают, что с начала 2026 года оптовые прайсы на мясную продукцию держатся на 10–15% ниже прошлогодних уровней. Однако для производителей эта динамика выглядит тревожно. Светлана Трофимова из ГК «Агропромкомплектация» пояснила: «текущие оптовые цены приблизились к уровню себестоимости».

Аграрии оказались в сложном положении. Представители «Мираторга» подчёркивают, что давление на бизнес оказывают подорожавшие кредиты, запчасти, топливо и спецтехника. Дополнительные расходы приносят логистика и обязательная маркировка товаров.

Свою роль в удешевлении сыграл и слабый сезонный спрос, вызванный холодной погодой. Покупатели приобретали мясо менее активно, чем ожидалось.

При этом животноводы продолжают наращивать объёмы выпуска. По данным Росстата, производство в первом квартале 2026 года увеличилось на 5,7%, достигнув 1,47 млн т в живом весе. Высокий уровень предложения на фоне стагнации спроса вынуждает компании снижать отпускные цены.

