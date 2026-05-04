Загадочная смерть: В Калининграде под окнами дома нашли тела бабушки, матери и ребёнка

В Ленинградском районе Калининграда разыгралась трагедия, унёсшая жизни трех человек. Около многоэтажного здания очевидцы обнаружили тела пенсионерки, её 41-летней наследницы и трёхлетнего малыша.

По данным правоохранительных органов, погибшие приходятся друг другу родственниками: бабушка, мать и ребёнок. На месте происшествия работали оперативные службы, устанавливающие детали случившегося.

Согласно информации источников ТАСС, близких к ситуации, 70-летняя женщина страдала ментальным заболеванием. Именно она могла быть автором послания, найденного следователями.

Сейчас эксперты работают над выяснением причин, приведших к столь печальному исходу. Правоохранители проводят тщательную проверку по факту произошедшего, чтобы установить полную картину событий того дня.

Ранее в Москве под окнами элитного жилого комплекса «Алые паруса» нашли тело мужчины. По предварительным данным, погибшему от 35 до 40 лет. Всё произошло у дома на улице Авиационной. Сейчас устанавливают личность мужчины и точные причины смерти. На место приезжали экстренные службы.