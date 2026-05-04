«Гаджетная слепота»: У 20-летних россиян массово диагностируют синдром сухого глаза

В России фиксируют резкий рост случаев синдрома сухого глаза среди молодых людей, а продажи глазных капель достигли десятков миллиардов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Медики отмечают, что синдром сухого глаза заметно «омолодился» — теперь он всё чаще диагностируется у людей в возрасте 15–25 лет. Раньше проблема была характерна в основном для офисных сотрудников старшего возраста. Рост случаев связан с образом жизни молодого поколения. Среди ключевых факторов называют длительную работу с гаджетами, редкое моргание и постоянную нагрузку на зрение при фокусе на близких объектах.

«При анемии гемоглобина становится меньше, и ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Особенно чувствительна к этому сетчатка, отсюда и ощущение пелены и размытости. Также снижается зрение в сумерках. Это связано с тем, что для выработки зрительного пигмента родопсина нужно железо», — сообщила кандидат медицинских наук и офтальмолог Наталия Майчук.

За последние годы увеличилось число диагнозов, связанных как со снижением зрения, так и с синдромом сухого глаза, которые нередко ставятся одновременно. По её словам, заболевание может приводить к повышенной чувствительности к свету, повреждениям роговицы и постепенному ухудшению зрения.

На фоне роста обращений резко увеличилось и потребление препаратов: за год россияне приобрели более 121 млн упаковок глазных капель. Общий объём рынка оценивается в десятки миллиардов рублей, а наибольшие расходы зафиксированы в крупных регионах и мегаполисах, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

