Стали известны детали гибели ребёнка, матери и бабушки в Калининграде

Стали известны детали о гибели ребёнка, матери и бабушки в Калининграде. Как выяснил SHOT, трагедия произошла на съёмном жилье погибших.

По предварительным данным, сначала с девятого этажа выпал трёхлетний ребенок. Предположительно, его выбросили из окна. Сразу после этого обе родственницы покончили с собой.

Специалисты выяснили, что у пожилой женщины ранее диагностировали шизофрению. Именно её психическое состояние рассматривается следствием как один из ключевых факторов произошедшего.

На месте происшествия долгое время работали криминалисты и представители Следственного комитета по региону. Правоохранители проводят тщательный осмотр территории и опрашивают очевидцев.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, чтобы восстановить полную картину случившегося.

Напомним, в Ленинградском районе Калининграда разыгралась трагедия, унёсшая жизни трех человек. Около многоэтажного здания очевидцы обнаружили тела пенсионерки, её 41-летней наследницы и трёхлетнего малыша.