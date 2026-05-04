Налёт отбит: ПВО уничтожила 39 вражеских «птичек» ВСУ в небе над Россией

Российские средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, уничтожив десятки целей сразу в нескольких регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные расчёты ПВО в период с 7:00 до 9:00 перехватили и уничтожили 39 дронов самолётного типа. Атака была распределена по нескольким направлениям, включая приграничные и центральные области страны. В перечень попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Тульская, Рязанская и Липецкая области. Системы противовоздушной обороны сработали в штатном режиме, не допустив поражения целей на земле.

Ранее сообщалось об ударах по технике ВСУ в Запорожской области и срыве попытки переброски резервов. В операции участвовали подразделения беспилотных систем группировки «Восток». Разведка с воздуха обнаружила маршруты, по которым противник пытался скрытно перемещать подкрепления по тыловым дорогам малыми группами техники.