«Детям мешает слава родителей»: Почему дочь Газманова избегает съёмок и сцены

У Олега Газманова растёт дочь Марианна от нынешней супруги Марины. Девушка с детства проявляла творческие способности. Однако она выбрала закрытый образ жизни. Марианна не стремится к медийности, в отличие от отца.

На концерте «Звёзды Дорожного радио» исполнитель хита «Морячка» связал решение дочери со своей популярностью.

«На детей накладывается ответственность, когда знаменитые родители. Это детям точно мешает. У меня Марианна вообще не хочет ни сниматься, ни выходить никуда. Это непросто. По разным причинам», – приводит комментарий певца «Абзац».

В нынешнем браке Газманов усыновил сына супруги от прошлых отношений. Биологический отец Филиппа — Вячеслав Мавроди.

От первого брака у артиста есть старший сын. Родион пошёл по стопам отца. Он разделяет жизненные ценности родителя и публично его поддерживает.

Ранее Газманов признался, что борется с бессонницей. 74-летний музыкант отчаялся нормально выспаться. Недуг беспокоит его долгое время. Особенно сложно во время гастрольных туров. Виной всему — сильные эмоции после выступлений.