Не храп, а предсмертный хрип: Мать спасла сына от смерти, услышав странный звук в его комнате

Многие из нас часто не придают значения странному дыханию или храпу домочадцев, принимая это за признак крепкого сна. Однако история 18-летнего Хейдена из Великобритании доказывает: иногда привычный звук может быть сигналом остановки сердца. Внимательность его матери Стейси позволила распознать смертельную опасность в тот момент, когда врачи могли уже не успеть.

Как пишет Mirror, собираясь на работу, она услышала из спальни своего 18-летнего наследника, Хейдена, нетипичный храп. Женщина решила проверить, всё ли в порядке с юношей.

Зайдя в комнату, мать поняла, что ситуация серьезная. Сын не просыпался, а издаваемые им звуки пугали неестественностью.

«Я поняла, что что-то не так. Сначала я подумала, что он спит, но звуки, которые он издавал, казались необычными. Это было ужасно», — заявила женщина.

Британка действовала решительно и без промедлений вызвала экстренные службы. Как выяснилось позже, её бдительность оказалась спасительной.

Медики установили, что юноша столкнулся с предсмертным дыханием. Это опасное явление считается критическим признаком остановки сердца. Подобные судорожные вдохи возникают из-за острой нехватки кислорода в мозге и сигнализируют о необходимости неотложной помощи.

Благодаря своевременному вмешательству матери жизнь подростка удалось спасти. Сейчас здоровью парня ничего не угрожает, а сама история стала важным напоминанием о том, насколько значимы родительская чуткость и внимательность к деталям.

