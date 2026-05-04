Россиянки стали чаще проверяться на наличие ВПЧ

Спрос на тестирование вируса папилломы человека среди женщин в России вырос. В 2025 году показатель увеличился на 10% к предыдущему году. В первом квартале 2026-го рост составил ещё 12%. Врачи связывают динамику с осознанным подходом женщин к здоровью.

ВПЧ остаётся основной причиной предраковых изменений и рака шейки матки, пишет «Газета.ru». Женщины всё чаще приходят на обследование не просто за результатом, а за пониманием дальнейших действий. Они хотят знать, когда достаточно наблюдения, а когда требуется дообследование.

Ещё в 2024 году половина респонденток никогда не сдавала анализ на ВПЧ или не помнила об этом. Только 37,5% участниц исследования назвали вирус среди причин развития рака шейки матки. Лишь 15% правильно определили его как основной фактор риска. Свежая статистика подтверждает — осведомлённость о проблеме растёт.

Медики настаивают на важности понятного маршрута для пациенток после скрининга. Предраковые состояния шейки матки поддаются лечению, включая лекарственную терапию. Ключевое условие — своевременная диагностика. Чем раньше обнаружены изменения, тем выше шансы остановить процесс на раннем этапе.

Ранее Минздрав добавил тест ДНК на ВПЧ в первый этап диспансеризации для женщин. Исследование проходят пациентки от 21 до 49 лет. Периодичность — раз в пять лет. При положительном результате частота проверок возрастает до одного раза в год.