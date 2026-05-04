4 мая, 08:07

В России требуют проверить миллионные доходы рэпера Artik

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artik

Продюсер Сергей Дворцов предложил проверить заработки музыканта Artik, настоящее имя которого Артём Умрихин. Эксперт обратился с этим предложением к Минюсту и налоговой службе после того, как исполнитель возобновил работу в России и начал получать серьёзную прибыль.

По словам продюсера, после сворачивания деятельности в России доходы Умрихина заметно упали. А теперь исполнителю хитов удалось наладить работу музыкального лейбла Self Made Music.

«Хочу обратить внимание Минюста и налоговой на Artik'a и попросить проверку его доходов. Важно установить, с какого момента он стал зарабатывать больше и возможно ли, что заработанные средства он вывозит из России», — приводит комментарий Дворцова «Абзац».

Дворцов пояснил, что в текущих условиях артист зарабатывает на стримах, частных корпоративах и проведении концертов. Его заказывают как одного из солистов за небольшие гонорары. Куда потом переводятся эти средства — остаётся неизвестным.

Продюсер отдельно подчеркнул, что опыт других артистов, уехавших из России или отказавшихся от выступлений после начала СВО, показывает падение доходов за рубежом.

Ранее Life.ru писал, что сбежавший в Дубай музыкант Artik наладил российский бизнес и снова зарабатывает миллионы в нашей стране. Если одна компания уходит в минус, вторая перекрывает все убытки. Музыкальный лейбл Self Made Music исполнитель закрыл в 2025 году с чистой прибылью 10,9 млн рублей. Это лучший показатель за последние пять лет.

