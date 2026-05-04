Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 08:50

«Готова вернуться»: Мать шестерых детей рассказала о службе медсестрой на передовой

Мать шестерых детей вернулась из зоны СВО, где спасала раненых под огнём

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grisha Bruev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grisha Bruev

45-летняя Виктория Горбанева отправилась служить медсестрой в зоне СВО. У женщины шестеро детей, она воспитывает их одна. Виктория работала в горбольнице и фельдшерско-акушерском пункте. На передовую она попала через организацию «Медики в погонах».

Виктория прошла подготовку на полигоне. Ей присвоили позывной Солнце, пишет RG.ru. Она освоила автомат, научилась оказывать помощь в боевых условиях. Экипаж медицинской машины работал в двух километрах от линии соприкосновения. Медики вывозили раненых со стороны огня. Виктория фиксировала время наложения жгутов и доставки в госпиталь — это важно для лечения.

Связь с семьёй держали через сообщения. Дети присылали посылки с вязаными игрушками и сладостями. Виктория делилась угощениями с сослуживцами. На передовой она спасала бойцов.

На Пасху медсестра вернулась к семье. Старший сын Егор встретил её в Москве. Дома её ждали дети и кошка Василиса. Виктория планирует помочь сыну собраться в армию. Если понадобится — она готова снова поехать на службу.

Путину рассказали об учителе из Дагестана, который не хочет покидать зону СВО
Путину рассказали об учителе из Дагестана, который не хочет покидать зону СВО

Ранее Life.ru рассказывал, как русский немец вернулся в Россию и добровольцем отправился на фронт. Боец с позывным Кумач работает старшим техником в расчёте бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Военнослужащий рассказал — он уехал с семьёй в Германию в 2005 году. Но когда на Донбассе разгорелся конфликт, а крымчане выбрали путь отделения от Украины, его потянуло обратно.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar