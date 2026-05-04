«Готова вернуться»: Мать шестерых детей рассказала о службе медсестрой на передовой

45-летняя Виктория Горбанева отправилась служить медсестрой в зоне СВО. У женщины шестеро детей, она воспитывает их одна. Виктория работала в горбольнице и фельдшерско-акушерском пункте. На передовую она попала через организацию «Медики в погонах».

Виктория прошла подготовку на полигоне. Ей присвоили позывной Солнце, пишет RG.ru. Она освоила автомат, научилась оказывать помощь в боевых условиях. Экипаж медицинской машины работал в двух километрах от линии соприкосновения. Медики вывозили раненых со стороны огня. Виктория фиксировала время наложения жгутов и доставки в госпиталь — это важно для лечения.

Связь с семьёй держали через сообщения. Дети присылали посылки с вязаными игрушками и сладостями. Виктория делилась угощениями с сослуживцами. На передовой она спасала бойцов.

На Пасху медсестра вернулась к семье. Старший сын Егор встретил её в Москве. Дома её ждали дети и кошка Василиса. Виктория планирует помочь сыну собраться в армию. Если понадобится — она готова снова поехать на службу.

