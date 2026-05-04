В Новороссийске ограничили движение транспорта из-за штормового ветра до 29 м/с

В Новороссийске ввели ограничения на движение транспорта из-за сильного ветра и штормовой погоды. Об ограничениях сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. По его словам, погодные условия в регионе остаются неблагоприятными с ночного времени.

«С ночи сохраняется сильный ветер, в некоторых районах города порывы достигали 29 м/с», — написал он.

Из-за усиления ветра введены ограничения для грузового транспорта и автомобилей с высокой парусностью. Мера затронула участок выезда из Новороссийска. Движение ограничено от перевалочного комплекса «Шесхарис» в сторону Кабардинки. Власти призвали жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и учитывать погодную обстановку при передвижении.

Ранее сообщалось, что на Камчатку надвигается мощный циклон, который в ближайшие сутки ухудшит погодные условия сразу в нескольких районах региона. С ночи на 3 мая ожидалось резкое изменение погоды в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Елизовском и Усть-Большерецком округах.