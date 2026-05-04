Коммунальщики устраняют последствия попадания БПЛА в ЖК на Мосфильмовской улице

На западе Москвы специалисты коммунальных служб заканчивают уборку территории около многоэтажки, куда врезался украинский беспилотник. С проезжей части, газонов и двора техника увозит осколки разбитых оконных рам и куски облицовочного материала фасада, передаёт корреспондент РИА «Новости».

Обстановка на месте попадания БПЛА в ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». Видео © Life.ru

Очевидица, проживающая в соседней секции жилого комплекса, заявила агентству, что экстренные службы прибыли на место ЧП крайне оперативно.

«Мы только вышли на улицу, а они уже тут», — рассказала она.

Та же собеседница добавила в беседе с журналистом, что для жильцов того дома, который пострадал от прилёта дрона, были предусмотрены меры поддержки на время ликвидации последствий. По её утверждению, людям организовали обогрев в специально подогнанных к месту чрезвычайного происшествия автобусах, где можно было переждать все необходимые работы, не мёрзнув на улице.

Ранее сообщалось, что Москву атаковали беспилотники типа «Лютый», которые, как утверждается, были запущены из Киева. Сообщается, что это мог быть первый подобный случай применения этих БПЛА по российской столице. Всего, по информации источника, в сторону Москвы направили восемь дронов.