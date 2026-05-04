Международный день пожарных: что делать при пожаре в квартире, чтобы не стать жертвой своей глупости

Каждый год в России горят тысячи квартир, и в большинстве случаев люди допускают одни и те же фатальные ошибки. Кто-то пытается тушить горящий телевизор водой из кружки, кто-то прыгает с балкона третьего этажа, а кто-то просто теряется и не знает, что делать. В Международный день пожарных 4 мая мы решили разобраться, как правильно действовать, если в вашей квартире вспыхнул огонь, и какие действия могут спасти жизнь.

Первые секунды решают всё: звоните 101 немедленно

Самая распространённая ошибка — попытка потушить пожар своими силами, не вызвав при этом пожарных. Люди думают: «Сейчас быстро залью водой, и всё будет в порядке». Но огонь распространяется со скоростью, которую трудно представить. За пять минут небольшое возгорание превращается в настоящий ад, температура поднимается до нескольких сотен градусов, а токсичный дым заполняет всё пространство. Поэтому первое правило железное: увидели огонь — сразу набирайте 101 или 112. Даже если вам кажется, что справитесь сами, пусть пожарные уже едут. Лучше отменить вызов, чем потерять драгоценные минуты.

Горит телевизор — не подходите к нему спереди

Телевизоры горят особенно страшно потому, что выделяют целый коктейль токсичных веществ. Современные модели напичканы пластиком, который при горении превращается в ядовитое облако. Первым делом выдерните вилку из розетки или обесточьте всю квартиру через электрощит. Никогда не лейте воду на включённый в сеть прибор — это прямой путь к смертельному удару током.

После обесточивания накройте телевизор плотной влажной тканью — одеялом, покрывалом, курткой. Это перекроет доступ кислорода, и пламя может затухнуть. Если не помогло, можно попробовать залить воду через вентиляционные отверстия сзади. Но стойте обязательно сбоку! Кинескоп старого телевизора может взорваться от перегрева, и осколки разлетятся во все стороны. Пока возитесь с телевизором, немедленно выведите из квартиры всех людей, особенно детей и пожилых.

Закрывайте все окна и двери — огню нужен воздух

Многие по наивности распахивают окна настежь, думая, что так дым быстрее выйдет. На самом деле вы просто устраиваете пожару праздник: свежий воздух — это кислород, а кислород — лучший друг огня. Пламя мгновенно вспыхивает с новой силой и начинает пожирать всё вокруг ещё активнее. Правильная тактика противоположная: плотно закройте все окна и форточки, а дверь в горящую комнату тоже наглухо захлопните.

Дверь в комнату, где бушует огонь, нужно уплотнить мокрыми тряпками снизу. Это замедлит распространение дыма по квартире и лестничной клетке. Помните: в многоэтажках дым убивает быстрее, чем огонь. Люди теряют сознание от отравления продуктами горения и просто не успевают выбраться. Поэтому, если дыма уже много, двигайтесь только пригнувшись или вообще ползком — у пола воздух чище.

Чем тушить: стакан воды не поможет

Нельзя лить воду на горящее масло, электроприборы или мебель — это всё равно что плевать в костёр. Эффект нулевой, а иногда даже хуже: вода может разнести горящее масло по всей кухне. Если есть огнетушитель — отлично, используйте его по инструкции. Но в большинстве квартир огнетушителей нет, поэтому берите всё, что под руку попадётся: мокрое одеяло, плотную ткань, землю из цветочных горшков.

Главное — перекрыть доступ кислорода к очагу возгорания. Если загорелось масло на сковороде, просто накройте её крышкой и выключите плиту. Ни в коем случае не несите горящую сковородку к раковине! Горящий жир может вспыхнуть ещё сильнее от резкого движения, и вы получите ожоги рук и лица.

Когда пора бежать: не геройствуйте напрасно

Если через пару минут вы понимаете, что огонь не отступает, а только набирает силу, то хватайте документы, деньги, телефон и немедленно уходите. Жизнь дороже любой квартиры и любого имущества. Выходите через входную дверь, по пути стучите в двери соседей и кричите, чтобы они тоже эвакуировались. Пожар в многоквартирном доме — это общая беда, и чем быстрее люди узнают об опасности, тем больше шансов, что все останутся живы.

Если путь к входной двери отрезан огнём и дымом, ваш маршрут — на балкон. Это одно из самых безопасных мест в горящей квартире: здесь свежий воздух, вас хорошо видно с улицы, и пожарные найдут вас в первую очередь. Только оденьтесь теплее, если на дворе зима, и открывайте дверь на балкон аккуратно, чтобы не спровоцировать приток воздуха к огню. За собой дверь балкона закройте плотно.

Балкон — не трамплин для прыжков

На балконе постарайтесь перебраться к соседям через смежный балкон или через специальный люк в полу, который ведёт этажом ниже. Многие современные дома оборудованы такими люками именно для экстренных ситуаций. Если люка нет, а балкон соседей рядом — осторожно перелезайте через перегородку. Главное — не смотрите вниз и держитесь крепко.

Что категорически нельзя делать — так это прыгать с балкона, даже если вы живёте на втором этаже. Статистика пожарных ужасающая: большинство людей, прыгнувших с высоты выше первого этажа, получают тяжелейшие травмы или погибают. Не пытайтесь спускаться по связанным простыням, верёвкам или водосточным трубам — это не кино, и в реальной жизни такие трюки заканчиваются трагедиями.

Если выхода нет: окно и мокрая тряпка

Когда все пути отрезаны, а балкона в квартире нет, остаётся последний вариант — окно. Откройте окно, высуньтесь наружу и кричите, размахивайте руками, привлекайте внимание прохожих. Как только убедитесь, что вас заметили и помощь идёт, закройте окно и заткните щель под дверью мокрыми тряпками. Ложитесь на пол у окна, где концентрация дыма минимальная. В таком положении можно продержаться около получаса, пока не прибудут пожарные.

Жителям верхних этажей нужно быть особенно осторожными потому, что огонь и дым всегда поднимаются. Если пожар начался этажами ниже, у вас есть несколько минут, чтобы принять решение: либо быстро спускаться по лестнице, пока она не заполнилась дымом, либо уходить на крышу. На крышу идите только в самом крайнем случае, когда лестница уже непроходима. Там ждите спасателей и ни в коем случае не пытайтесь перепрыгнуть на соседний дом.

Пожар — это всегда страшно, но паника убивает быстрее огня. Запомните главное: вызвать пожарных, закрыть окна и двери, двигаться пригнувшись, не прыгать с высоты. Эти простые правила спасли тысячи жизней. И помните, что большинство пожаров можно предотвратить: не оставляйте включёнными электроприборы, не курите в постели, не перегружайте розетки и регулярно проверяйте проводку. Ваша безопасность — в ваших руках.