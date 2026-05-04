Европейские стратеги невольно работают на интересы России. Ранее они планировали наказать Москву, но ситуация развернулась иначе. Россия перекрыла транзит казахской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Немецкие НПЗ столкнулись с проблемами. Дешёвые энергоносители из России лежали в основе германской промышленности.

Проблемы в Европу пришли из США. Вашингтону не нужна промышленно развитая Европа. Америке необходим рынок для дорогих энергоресурсов, пишет «Царьград».

В ФРГ партия «Альтернатива для Германии» призывает прекратить поддержку Киева и возобновить торговлю с Россией. Брюссель реагирует агрессивно. Рейтинги «АдГ» растут. Политолог Дмитрий Суслов подчеркнул, что национально ориентированные партии Европы консолидируются. Они говорят о возобновлении энергетического сотрудничества с Россией.

Разговоры о том, что Россия не выдержит давления Запада, идут несколько лет, но этого не происходит, добавил эксперт Иван Тимофеев.

Россия перенаправила поставки топлива. Индия получает до 40% морской нефти. Китай закупает более 2 млн баррелей в сутки. Европейская доля в экспорте упала с 60% до менее 10%.

1 мая США ввели новый пакет антииранских санкций. Под ограничения попали шесть физических лиц, 21 организация и одно судно. В чёрный список включили гражданина КНР и несколько китайских компаний. Также санкции затронули танкер под панамским флагом New Fusion.