Режим «чёрного неба» ввели в трёх городах Башкирии

В трёх крупных городах Башкирии введён режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как «чёрное небо». Ограничения действуют в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, сообщает Mash Batash.

Причина — слабый ветер в сочетании с высоким атмосферным давлением. В таких условиях вредные выбросы от заводов и выхлопные газы автомобилей не рассеиваются, а скапливаются у поверхности земли.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятный период продлится до восьми часов вечера. Власти рекомендуют жителям сократить время пребывания на улице, закрыть окна и по возможности использовать системы очистки воздуха в помещениях.

Особую осторожность советуют соблюдать людям с хроническими заболеваниями лёгких и сердечно-сосудистой системы. Медики также рекомендуют отказаться от интенсивных физических нагрузок на свежем воздухе.

Режим будет автоматически отменён после улучшения метеоусловий — когда ветер усилится и сможет разогнать скопившиеся вредные примеси.

