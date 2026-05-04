Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 09:16

Москвичей предупредили об ограничениях связи в праздничные дни

Обложка © Life.ru

Российские операторы связи начали рассылать уведомления москвичам о возможных неполадках в Сети. Согласно сообщению, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая абоненты могут столкнуться с временными ограничениями.

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», — пояснили в компаниях.

Подобные меры принимаются для соблюдения мер безопасности в городе. В эти дни ожидается повышенная нагрузка на сети и необходимость контроля обстановки.

Эксперты советуют заранее подготовиться к возможным перебоям. Основным способом доступа к сети в праздничные дни предлагают сделать Wi-Fi.

Для голосовых вызовов в условиях загруженности сетей рекомендуется активировать функцию VoLTE в настройках смартфона. Это поможет совершать звонки через интернет-канал, что может быть надежнее обычного соединения.

Путин: Причины ограничений связи нужно объяснять населению
Ранее в Кремле объяснили причину ограничений связи в российских городах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, недавние сбои в работе связи в Москве и других регионах были вызваны мерами по защите граждан от украинских угроз. Он пояснил, что российские власти принимают системные меры безопасности, которые адаптируются к возрастающей изощренности атак со стороны Украины.

Оксана Попова
