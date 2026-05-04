«Знаменитая британская школа дизайна»: Захарова высмеяла мятый лук Карла III

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что изображения короля Великобритании Карла III в помятом костюме, сделанные во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом, перестали появляться на первых позициях в результатах поиска. Она иронично прокомментировала это, предположив, что это может быть связано с «модерацией» в Яндекс.Картинках, которая, по её словам, «убрала фотографии этого модного великолепия с первых строк куда пониже».

Захарова добавила, что, несмотря на недавность встречи, найти этот образ стало сложно, и задалась вопросом, является ли это совпадением.

«Слева, видимо, знаменитая британская школа дизайна. Кстати, за два дня модерация в Яндекс-картинки убрала фотографии этого модного великолепия с первых строк куда пониже. Хотя переговоры случились буквально на днях, но этот во всех смыслах «лук» найти уже затруднительно. Совпадение? Конечно», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее во время визита короля Великобритании Карла III на Арлингтонское национальное кладбище в пригороде Вашингтона произошёл инцидент с государственным флагом. Один из американских военнослужащих держал британский флаг перевёрнутым во время официальной церемонии. Мероприятие проходило с участием короля и королевы Камиллы и включало воинский салют и исполнение гимнов двух стран.