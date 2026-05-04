«Будем вместе до конца»: Солист «Челси» раскрыл историю тату в память о покойном брате

Солист группы «Челси» Арсений Бородин рассказал о значении своих татуировок. Артист раскрыл, когда и почему сделал первое тату. Он также вспомнил о покойном брате, в честь которого набил рисунок на теле.

«Я обещал ему, что когда начну заниматься своей карьерой, музыкой, помогу ему переехать в Москву. Обещал, что мы будем вместе до конца, будем играть музыку до старости вместе на сцене, потому что он был барабанщиком», — рассказал Бородин сайту MK.Ru.

Бородин признался, что почти все татуировки он набил в периоды кризисов. Творческих, личных или карьерных. Первую татуировку он сделал, когда решил посвятить себя музыке. Вторую, в виде китайского земляного дракона, когда захотел увековечить свою натуру. Артист отметил, что с возрастом он стал твёрже, сдержаннее и умнее. Как и этот дракон.

Третью татуировку он посвятил близкому человеку. Брата Арсения не стало в 2013 году. После его смерти артист выполнил всё, что обещал. Бородин добавил — он до сих пор общается с братом. Нередко во время выступлений на сцене.

Исполнитель поделился, что после смерти брата он не придумал ничего лучше, чем сдержать обещания. Теперь каждый выход на сцену становится совместным выступлением. На больших аренах и фестивалях музыкант обращается к брату. Он говорит — они всё-таки играют рок-н-ролл на 20 тысяч человек. Всё, как они мечтали.

