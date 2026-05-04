ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре и складам боеприпасов ВСУ в 142 районах

За минувшие сутки российская авиация, дроны и артиллерия провели удары по 142 районам, которые ВСУ использовали для своих нужд. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Целями стали объекты транспортной инфраструктуры, используемые украинскими вооружёнными силами, склады с боеприпасами, а также места, где хранились и подготавливались к применению беспилотники. Кроме того, были атакованы пункты временного размещения ВСУ и иностранных наёмников.

Ранее в Сумской области был ликвидирован расчёт беспилотников, входивший в состав 106-й бригады территориальной обороны. Группа действовала в районе села Кружок Путивльского района. Её отличительной чертой называли возраст участников.