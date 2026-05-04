Бабушка с деменцией раскормила пса Бумера. Теперь он за ЗОЖ — худеет и покоряет соцсети

Американка Кристин из Вирджинии забрала у своей бабушки бигля по кличке Бумер после того, как вес собаки стал опасным для здоровья. Как выяснилось, пожилая женщина с деменцией кормила питомца до восьми раз в день, забывая, что уже давала ему еду. Историю публикует Yahoo.

Видео © tiktok/Seafood Clowder

Когда Бумер попал к Кристин в июле 2025 года, он весил около 28 кг. Для бигля это был серьёзный избыток веса: собаке было трудно двигаться, садиться, вставать и даже лежать.

По словам хозяйки, после смерти дедушки состояние бабушки ухудшилось. Женщина уверяла родных, что справляется с уходом за питомцами, но Бумер продолжал набирать вес. Семья пробовала кормить его порционно, нанимала человека для выгула и использовала автоматические кормушки, однако результата почти не было.

После переезда к Кристин пса сразу показали ветеринару. Врачи исключили серьёзные заболевания и пришли к выводу, что причина ожирения — переедание и нехватка движения. Тогда рацион Бумера сократили с восьми кормлений в день до двух, добавили низкокалорийные лакомства и короткие прогулки.

Кристин подчёркивает, что бабушка не хотела навредить собаке. Из-за деменции она просто не помнила, что уже кормила питомцев, и делала это из любви. Родные боялись резко забрать у неё собак, потому что после смерти мужа они были для неё особенно важны.

За девять месяцев Бумер заметно изменился. Он похудел почти на 10 кг и теперь весит примерно 18 кг. Кристин надеется, что пёс сможет сбросить ещё около 4,5 кг, но уже гордится его прогрессом.

Сейчас Бумер снова гуляет, он любит выходить на улицу и лежать на солнце. Недавно его взяли на прогулку по национальному парку Шенандоа — и, по словам хозяйки, пёс хотел идти дальше, когда пришло время возвращаться. История Бумера стала популярной в TikTok. Кристин призналась, что сначала боялась осуждения, но не ожидала, что тысячи людей будут следить за восстановлением пожилого бигля и поддерживать его путь к нормальной жизни.

Кстати, в России с проблемой лишнего веса у питомцев столкнулись ещё в марте. Из-за рекордно снежной зимы у собак началось массовое ожирение. Хвостики стали меньше гулять: многие отказывались выходить на улицу, а если и выходили, быстро замерзали и просились домой. На фоне снижения активности собаки чаще «заедали стресс», а хозяева нередко подкармливали их лакомствами.