«Возмещение ущерба и выплата компенсаций»: Врио главы Дагестана определился с приоритетом на новом посту

В Дагестане временно исполняющий обязанности главы республики Фёдор Щукин назвал ключевые направления работы после назначения. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Первая и основная задача — ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального значения. Это основная задача — возмещение ущерба, выплата компенсаций — это первоочередная задача, которая поставлена главой государства», — сказал он.

Отдельно он отметил, что после официального представления будет сформирован график первых рабочих встреч и совещаний. Также Щукин обозначил ряд социальных проблем, требующих решения в регионе. Речь идёт о вопросах водо- и электроснабжения, вывоза мусора и занятости населения. Он подчеркнул, что все эти направления входят в комплекс текущих задач и будут поэтапно прорабатываться.

Напомним, что сегодня, 4 мая, Фёдор Щукин был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан указом президента России Владимира Путина. Будущий руководитель региона родился 4 августа 1976 года в селе Починки Нижегородской области. Высшее юридическое образование он получил в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского.