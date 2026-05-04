Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 09:46

«Возмещение ущерба и выплата компенсаций»: Врио главы Дагестана определился с приоритетом на новом посту

Щукин: Основная задача в Дагестане — ликвидация последствий ЧС

Обложка © VK / Нижегородский областной суд

Обложка © VK / Нижегородский областной суд

В Дагестане временно исполняющий обязанности главы республики Фёдор Щукин назвал ключевые направления работы после назначения. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Первая и основная задача — ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального значения. Это основная задача — возмещение ущерба, выплата компенсаций — это первоочередная задача, которая поставлена главой государства»,сказал он.

Отдельно он отметил, что после официального представления будет сформирован график первых рабочих встреч и совещаний. Также Щукин обозначил ряд социальных проблем, требующих решения в регионе. Речь идёт о вопросах водо- и электроснабжения, вывоза мусора и занятости населения. Он подчеркнул, что все эти направления входят в комплекс текущих задач и будут поэтапно прорабатываться.

В Дагестане подсчитали предварительный ущерб наводнения: повреждено 7 тысяч домов
В Дагестане подсчитали предварительный ущерб наводнения: повреждено 7 тысяч домов

Напомним, что сегодня, 4 мая, Фёдор Щукин был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан указом президента России Владимира Путина. Будущий руководитель региона родился 4 августа 1976 года в селе Починки Нижегородской области. Высшее юридическое образование он получил в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar