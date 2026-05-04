4 мая, 10:05

Космическая афера на 545 млн: Суд взял под стражу бизнесмена по делу о ракетах «Ангара»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В Омске суд заключил под стражу генерального директора компании «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарёва. 53-летнего предпринимателя обвиняют в хищении 545 миллионов рублей у Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Фигуранту вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, коммерсант действовал в сговоре с сообщниками, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Преступление было совершено в рамках госконтракта на реконструкцию и техническое перевооружение корпусов для серийного выпуска ракет-носителей «Ангара». Золотарёв изготовил фиктивные документы о покупке мостовых кранов у подконтрольных фирм, искусственно завысив их стоимость.

Липовые бумаги он предоставил в московское управление Федерального казначейства. Деньги были похищены, после чего афера вскрылась. Решается вопрос о мере пресечения для других возможных участников преступной схемы.

А ранее Life.ru писал, что бизнесмена из Сочи Рубена Татуляна обвиняют в хищении 569 млн рублей. В 2015 году предприниматель вступил в преступный сговор с застройщиком. Злоумышленники вовлекли в схему неустановленных сотрудников компании «Альбатрос», которая владела участком площадью 2,9 гектара на набережной Адлера.

Дарья Нарыкова
