Космическая афера на 545 млн: Суд взял под стражу бизнесмена по делу о ракетах «Ангара»
В Омске арестован бизнесмен Золотарёв по делу о хищениях у центра Хруничева
В Омске суд заключил под стражу генерального директора компании «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарёва. 53-летнего предпринимателя обвиняют в хищении 545 миллионов рублей у Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.
Фигуранту вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, коммерсант действовал в сговоре с сообщниками, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов региона.
Преступление было совершено в рамках госконтракта на реконструкцию и техническое перевооружение корпусов для серийного выпуска ракет-носителей «Ангара». Золотарёв изготовил фиктивные документы о покупке мостовых кранов у подконтрольных фирм, искусственно завысив их стоимость.
Липовые бумаги он предоставил в московское управление Федерального казначейства. Деньги были похищены, после чего афера вскрылась. Решается вопрос о мере пресечения для других возможных участников преступной схемы.
